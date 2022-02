Cristián Mora y la necesidad de nuevos refuerzos en la U: “Falta un central de jerarquía para marcar diferencia”

El ex jugador de Universidad de Chile, Cristián Mora repasó el presente de los azules en ADN Deportes tras las dos primeras fechas del Torneo Nacional 2022.

“Me sorprendió lo de Cristián Palacios. No pensé que podía ser tan gravitante y está haciendo una gran dupla con Ronnie Fernández. Ojalá tengan un buen acople con la llegada de Luis Felipe Gallegos, que se le va a pedir bastante por su paso en el extranjero”, explicó el ex DT de Deportes Iberia.

“La U pasa por un gran momento comenzando el campeonato. Faltan jugadores para el mediocampo para darle un equilibrio total al equipo. Se ve interesante lo que están haciendo y ojalá lo mantengan”, agregó.

Respecto a los nuevos refuerzos que podrían llegar al CDA, el ex central azul comentó que “me la juego por un central con jerarquía. Creo que eso es lo que le falta a la U para marcar diferencia. Alguien que pueda marcar las pausas y tenga un juego mucho más construido”.

Finalmente, Cristián Mora valoró el trabajo hecho por Hernán Galíndez en el pórtico. “Galíndez es prenda de garantía por donde lo miren. Ya no está el mismo equipo que era débil en el arco, ahora hay un arquero que tiene una presencia muy importante y le da mucha confianza al resto del equipo”, sentenció.