Jürgen Klopp anticipó el duelo ante Inter de Milán: “No estoy seguro que sea una ventaja para nosotros que juegue Arturo Vidal”

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, anticipó en conferencia de prensa el choque de este viernes por la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Inter de Milán.

Al respecto, destacó que el cuadro lombardo no tenga a Nicolo Barella, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. “Que no cuenten con Barella no es una mala noticia, lo considero uno de los mejores centrocampistas, sabe hacer de todo”, aseguró el técnico alemán.

Pese a ello, Jürgen Klopp no se confía al enfrentar al Inter de Milán considerando el reemplazante del italiano en el mediocampo: Arturo Vidal. “No estoy seguro si es una ventaja para nosotros que Arturo Vidal juegue en vez de él, sabe motivarse y tiene una gran experiencia”, planteó.

Jürgen Klopp y el momento del Inter de Milán

Más allá de los detalles de la oncena neroazzura, el entrenador del cuadro inglés valoró las cualidades de su rival. “Es un equipo top, con un entrenador fuerte. Es probablemente el mejor equipo de Italia esta temporada. Están muy bien organizados, con creatividad en el campo y buenas individualidades”, sostuvo de cara a una llave que tendrá una novedad: los goles de visita no “valdrán doble” en caso de igualdad en el marcador.

“No sabremos si tendremos un buen resultado en el partido de ida o no hasta la vuelta. Como aficionado, me gustaba la regla del gol de visitante, pero no sé exactamente por qué la UEFA lo ha rechazado. No tendrá un gran impacto en la forma en que jugamos“, planteó el DT de 54 años.

El duelo entre Inter de Milán y Liverpool se disputará este miércoles a contar de las 17:00 horas y será transmisión de ADN Deportes a través de nuestro Facebook Live.