Nicolás Córdova se encontró con James Rodríguez en Al-Rayyan y expresó estar “feliz de entrenar un equipo de esta talla”

Durante la jornada de este lunes, el entrenador chileno Nicolás Córdova vivió su primer día de entrenamiento como nuevo técnico del Al-Rayyan, club que actúa en la Stars League, la Primera División del fútbol profesional de Qatar.

El pasado domingo el estratega nacional fue oficializado en la banca del elenco catarí para reemplazar en el cargo al francés Laurent Blanc, quien fue destituido por los malos resultados del equipo.

El ex técnico de Santiago Wanderers dirigió este lunes la primera práctica con el plantel y se encontró con importantes figuras que ahora serán sus pupilos, tales como James Rodríguez, Yacine Brahimi y Steven N’Zonzi.

En sus primeras palabras como nuevo DT del Al-Rayyan, Nicolás Córdova señaló estar “feliz de entrenar a un equipo de esta talla. Soy consciente de la responsabilidad encomendada”.

El primer desafío del entrenador chileno será este martes 15 de febrero a partir de las 13:30 horas de nuestro país, cuando enfrente al Umm Salal por los octavos de final de la Copa del Emir.

Cabe destacar que Córdova anteriormente estuvo al mando de la Selección Sub 23 de Qatar, a la que llegó a comienzos de la presente temporada y donde logró buenos resultados, como la clasificación a la Copa de Asia de la categoría.

نيكولاس كوردوفا يقود المران الأول ل #الرهيب

First training with new coach Nicolás Córdova pic.twitter.com/UOp8Ch0Tsd

