Videojuego FIFA elimina a jugador luego de acusaciones de abuso en su contra

EA Sports anunció que eliminó la carta de ícono del exfutbolista y leyenda de la selección de Países Bajos, Marc Overmars, luego de que fuera despedido del Ajax tras ser acusado de abuso por compañeras de trabajo del club.

“Marc Overmars ha sido suspendido de aparecer en los sobres de FIFA Ultimate Team (FUT) y Ultimate Draft. Como tal, los ítems de ÍCONO de Marc Overmars no estarán disponibles en sobres, DCP y FUT Draft, y su rango de precio en el mercado ha sido fijado hasta nuevo aviso”, señalaron a los jugadores.

Overmars, exfutbolista del Arsenal y Barcelona, reconoció los hechos por los que fue desvinculado de su trabajo en las divisiones menores y scouting del cuadro de Ámsterdam.

“Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando los límites, pero me quedó claro”, señaló. “No veo otra opción que dejar el Ajax, con un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz”.

Esta es la segunda eliminación de un jugador durante lo que va de mes. Mason Greenwood, delantero del Manchester United, también fue quitado del videojuego debido a acusaciones de abuso y agresión contra su pareja.