Santiago Escobar espera dos jugadores para completar el plantel de la U y “mayor protagonismo en el juego” ante Deportes Antofagasta

El técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, analizó el momento del equipo para enfrentar este sábado a Deportes Antofagasta, instancia en la que no quiso explicitar su interés por el inminente arribo del volante Álvaro Brun.

“Es uno de los jugadores que está trabajando el departamento de scouting. Cuando lo oficialice el club, hablaré de las características de quien llegue. Sé que puede llegar un volante central y un volante mixto, pero cuando esté listo diré lo que puede darle al equipo. Hace 8 días hablamos de Ojeda, ahora de Brun, es un juego de especulaciones que no me gusta“, aseguró el técnico colombiano.

Días atrás se había hablado tanto en Azul Azul como por parte de Santiago Escobar respecto a la opción de sumar un central ante la lesión de Luis Casanova. Sin embargo, el foco ha ido variando en el mercado de pases.

“Con lo de los centrales nos mantenemos con los jugadores que tenemos. Ignacio Tapia ha trabajado bien, José María ha ido evolucionando, lo de Tapia y veremos si este volante central puede jugar también como defensa. Ha habido una gran intención del club para traer un jugador en esa posición”, reconoció el DT de la U.

Santiago Escobar y sus expectativas para enfrentar a Deportes Antofagasta

En cuanto al desafío inmediato de este sábado en el estadio Santa Laura, no se confía por el hecho que los “pumas” no ganaron en su debut por el Torneo Nacional. “Los tres puntos son igual de importantes en cada compromiso y debemos respetar a cada rival. No podemos decir que hay rival fácil. Antofagasta tiene jugadores de mucho manejo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera en el fútbol actual. Lo de mañana es otra final”, comentó, junto con explicar lo que espera ver de sus jugadores.

“Esperamos tener más posesión, quisiera ver mayor protagonismo en el juego, algo que no pasó ante La Calera, que adelantó mucho las líneas y debíamos jugar al espacio”, comentó el técnico de 58 años.

Además, valoró el despliegue de los juveniles a los que tuvo que apelar en el estreno con los cementeros, como el central Bastián Tapia. “En cada posición encontramos elementos para potenciar y mejorar. Van a tener competencia, mezclados con gente de experiencia. Hay que tener paciencia, aunque cada ocho días no se va a dar que tengamos tantos juveniles como ante La Calera”, explicó de cara a una citación en la que estarán, como novedades, Ignacio Tapia y Yonathan Andía.