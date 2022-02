Marcelo Estigarribia anticipó el duelo entre La Serena y Colo Colo: “Ojalá que podamos sumar de a tres”

Uno de los refuerzos de Deportes la Serena para esta temporada es el delantero argentino Marcelo Estigarribia, jugador con pasado en clubes como Belgrano y San Martín de Tucumán.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el atacante analizó el debut de los granates en el Torneo Nacional 2022, donde fueron goleados 3-0 por O’Higgins en El Teniente. “Cometimos muchos errores, estuvimos desconcentrados y el rival no nos perdonó. Hubo un penal que no nos sancionaron que podía cambiar el rumbo del partido, pero somos conscientes que no tuvimos una buena tarde y el resultado fue justo”, manifestó.

Pese a la derrota en el estreno, el trasandino ya anticipa lo que será el encuentro de este domingo ante Colo Colo. “Se dio una semana intensa de entrenamiento. Sabemos que es un partido importante y queremos conseguir un buen resultado. Ojalá que podamos sumar de a tres”, sostuvo.

El compromiso entre La Serena y el Cacique se jugará en La Portada sin público, debido a la restricción de aforo provocada por el retroceso a fase 2 en el Plan Paso a Paso.

Por otro lado, Marcelo Estigarribia se refirió a sus motivaciones para llegar al cuadro dirigido por Ivo Basay. “Tenía la posibilidad de renovar en San Martín, pero me sedujo la posibilidad de venir. Cuando hablé con Ivo, él fue muy claro conmigo y esa charla inclinó la balanza para estar acá”, explicó.

“Para mí es un paso muy lindo en mi carrera. Me encontré con un técnico que sabe mucho de la posición, y con compañeros que tienen mucha jerarquía y carreras espectaculares. Trato de sacar el mayor provecho posible”, concluyó.