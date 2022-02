Pep Guardiola no se preocupa por el estatus del Manchester City: “Esto de quién es el mejor, no me interesa”

El Manchester City de Pep Guardiola se encamina a ganar su cuarta Premier League en las últimas cinco temporadas. El cuadro ciudadano es líder exclusivo del campeonato y, de momento, supera el Liverpool por 12 puntos.

Debido al éxito de la escuadra, el español fue consultado si considera que su plantel es el mejor equipo de la actualidad, y el estratega fue tajante en responder que no le preocupa esa discusión. “Esto de quién es el mejor no me interesa. Hay que ser feliz e intentar jugar mejor cada día”, manifestó.

De todos modos, Guardiola se animó a contestar la pregunta y respondió que los mejores equipos son aquellos que ganaron los torneos más importantes en cada continente. Sin embargo, el español tuvo una confusión respecto al último ganador de la Copa Libertadores. “El mejor es el Chelsea, que ganó la Champions League. En Sudamérica está River Plate”, comentó, pese a que el último campeón del trofeo fue el Palmeiras de Benjamín Kuscevic.

En cuanto a su lugar en la tabla, el español destacó la ventaja que ha logrado sacar. “Estamos en una buena posición, con 60 puntos en este momento. Tenemos mucha distancia con el quinto para estar en la próxima Champions, que es el objetivo más importante en la Premier. Intentaremos llegar a los últimos partidos peleando por el título”, sostuvo.

En el último encuentro por la liga inglesa, el equipo venció por 2-0 al Brentford, y el técnico ya piensa en el duelo de este fin de semana. “Lo importante es que ganamos ese partido y ahora vamos a Norwich y tenemos que ir por los tres puntos”, apuntó. Dicho encuentro será este sábado 12 de febrero a las 13:30 horas de Chile.

Luego de este encuentro, los dirigidos por Pep Guardiola viajarán a Portugal para enfrentar al Sporting de Lisboa por la ida de los octavos de final de la Champions League. El compromiso se jugará el próximo martes 15 de febrero a las 17:00 horas de nuestro país. a