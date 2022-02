Manuel Pellegrini no se confía tras triunfo del Real Betis en la ida de las semifinales de Copa del Rey: “En el fútbol pasa cualquier cosa”

Este miércoles, el Real Betis derrotó 2-1 al Rayo Vallecano por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, pero el técnico Manuel Pellegrini mantuvo la mesura tras el triunfo.

Con goles de Borja Iglesias y William Carvalho, los verdiblancos dieron vuelta el marcador y se impusieron ante el cuadro de Vallecas en el primer compromiso de la ronda de los cuatro mejores.

Pese a la ventaja para los próximos 90 minutos, el entrenador chileno no se confía y remarcó que la llave se mantiene abierta. “En el fútbol no hay ningún resultado que permita una confianza para el partido de vuelta. Ha pasado que ganando 4-0, el otro equipo da vuelta la llave. No estamos clasificados ni mucho menos”,

“Estamos muy conscientes que faltan 90 minutos y en el fútbol pasa cualquier cosa”, complementó Manuel Pellegrini. El partido de vuelta ante el Rayo Vallecano se jugará el próximo 3 de marzo en el Benito Villamarín.

Ahora, el equipo del portero Claudio Bravo, quien se mantiene fuera por lesión, se preparará para enfrentar los desafíos en La Liga y Europa League. Por el torneo local, los andaluces enfrentarán este domingo al Levante, mientras que en el plano internacional visitarán al Zenit el próximo jueves 17 de febrero, por los dieciseisavos de final del certamen.