El Monterrey de Sebastián Vegas fue eliminado del Mundial de Clubes tras caer frente al Al-Ahly

El Monterrey de Sebastián Vegas cayó frente al Al-Ahly de Egipto por la segunda ronda del Mundial de Clubes, y quedó eliminado del torneo que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El defensor chileno fue titular en los “Rayados” y salió del campo a los 58’ del segundo tiempo.

El único gol del encuentro fue obra de Mohamed Hany a los 53 minutos del complemento, que le dio el pase a las semifinales al cuadro egipcio, donde deberá enfrentar al Palmeiras de Benjamin Kuscevic.

Mientras tanto, el Monterrey deberá conformarse con disputar el partido por el quinto puesto. donde esperará rival entre el Al Hilal y Al-Jazira. Los albiazules fracasaron en su misión de igualar lo hecho por su archirrival, Tigres UANL, que clasificó a la final en la edición ante Bayern Múnich.

De esta forma, no habrá duelo entre chilenos por un cupo a la final del certamen. Tanto Vegas como Kuscevic llegan de sumar minutos en la Roja por la doble fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022 y fueron considerados de inmediato en sus respectivos clubes.

El duelo entre Palmeiras y Al-Ahly está programado para el próximo martes 8 de febrero a partir de las 13:30 horas de nuestro país. Del otro lado estará el Chelsea de Thomas Tuchel que asoma como favorita para disputar la final del torneo.

