En Italia aseguran que Erick Pulgar se convertirá en el nuevo refuerzo del Galatasaray de Turquía

El mediocampista chileno Erick Pulgar estaría muy cerca de dejar la Fiorentina para fichar por el Galatasaray del fútbol de Turquía.

La noticia fue dada a conocer por el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de transferencias europeo. A través de su cuenta de Twitter, el reportero informó que “el Galatasaray alcanzó un acuerdo con la Fiorentina por el pase de Erick Pulgar. Es cuestión de detalles para concretar el traspaso”, publicó.

