¡Histórica! Christiane Endler ganó el premio The Best como la mejor arquera del mundo

Christiane Endler grabó su nombre en la historia del futbol chileno. La arquera nacional ganó el premio The Best de la FIFA como la mejor portera del mundo.

La capitana de la Selección chilena, una de las tres finalistas en la ceremonia de este lunes, superó a la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea) y a la canadiense Stephanie Labbé (Paris Saint Germain).

Durante el primer semestre de 2021, Tiane logró llegar a semifinales de la Champions League con su exclub Paris Saint Germain. Luego, fue flamante fichaje del Olympique de Lyon, cuadro en el cual se ganó la titularidad y ha destacado con grandes actuaciones en la Liga de Campeones y en el campeonato francés.

Además, la guardameta nacional comandó a la Selección chilena que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio por primera vez en la historia.

Las palabras de Endler tras la premiación

“Estoy muy feliz y orgullosa. Es un honor para mi ser la primera latinoamericana en ganar este premio. Estoy muy nerviosa, pero feliz de estar aquí”, fueron las primeras reacciones de Tiane luego de ser galardonada.

En dos ocasiones anteriores, Endler llegó a la final del premio The Best, pero no logró quedarse con el premio. Esta vez, la chilena fue la mejor de todas y este escenario comentó que “he esperado mucho tiempo que ganarlo, pero llegó el momento y estoy muy feliz. Agradezco a quienes votaron por mí y no puedo estar más orgullosa”.

“Ha sido una muy buena y larga carrera, pero espero poder ganar la Champions League este año con el Olympique de Lyon. Es mi sueño y espero poder conseguirlo este año”, agregó la destacada portera nacional.

“Con la Selección espero jugar otro Mundial. Creo que podemos hacerlo, hemos crecido y lo hemos hecho estos años. Esperamos poder hacerlo”, cerró Christiane Endler.