Juan Martín Lucero responsabilizó a Emiliano Amor por su arribo a Colo Colo

Durante la presentación en Argentina de los refuerzos en Colo Colo para la temporada 2022, el trasandino Juan Martín Lucero explicó sus sensaciones en torno a su arribo al club.

Las preguntas se enfocaron en torno a ser el famoso “9” que tanto había pedido el técnico albo Gustavo Quinteros, situación que no lo incomoda del todo.

“Afrontaré llegar a este club con mucha alegría, no lo veo como una presión. Soy un afortunado de vestir esta camiseta, trataré de demostrarlo dentro de la cancha como el profesional que soy”, explicó Juan Martín Lucero, quien explicó las razones por las cuales prefirió firmar en el cuadro albo por sobre seguir en Vélez Sarsfield.

“Cuando uno tiene propuestas, siempre trata de ver más allá de las cosas puntuales. Que me haya llamado el técnico y los dirigentes es muy importante. La directiva se manejó 10 puntos conmigo, uno ve que hay una línea de trabajo dentro del club y apunta a un futuro más amplio. Además, Emiliano Amor tuvo mucho que ver, me habló muy bien del club, me llamó desde sus vacaciones“, planteó entre risas.

Colo Colo pide calma ante su pretemporada en Argentina

Los crecientes casos de contagios de covid-19 en el país trasandino ha encendido las críticas en torno a la decisión de Blanco y Negro para concentrar sus trabajos en la localidad de Pilar.

“Es una situación muy delicada en lo sanitario. Pensamos que concentrarnos acá y hacer la mayor burbuja sanitaria que podamos, alejados de la ciudad, con PCR programados, podemos bajar el impacto en lo máximo”, explicó el presidente del cuadro albo, Edmundo Valladares.

Sin embargo, las dudas persisten considerando que Boca Juniors, rival del Cacique en el torneo amistoso de verano, ya suma 13 casos de covid-19 en su plantel y cuerpo técnico.

Esperemos que en estos días en Boca Juniors se recuperen. Esto es una pandemia, no es algo fortuito, pero buscaremos bajar el grado de dificultad“, sentenció el mandamás del elenco de Pedreros.