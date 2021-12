Carlos Ferry denunció que engañaron a Arica para entrar a la denuncia contra Melipilla

El presidente de San Marcos de Arica, Carlos Ferry, denunció una grave situación que se suma a la serie de dudas en torno al actuar de los dirigentes en el fútbol chileno.

Quien dirige los destinos del cuadro nortino reconoció, en diálogo con DirecTV Sports, que fueron inducidos en participar en la denuncia que terminó con la expulsión de Deportes Melipilla.

“Se nos pidió entrar a la denuncia con Melipilla. Indirectamente nos engañaron porque dijeron que había un caso parecido en la Primera B y podíamos recuperar los puntos. No puedo decir quién lo dijo, no me corresponde. Ya no estamos en la denuncia y llame al presidente de Melipilla explicándole esto”, aseguró Carlos Ferry, quien insistió en que el club no es parte del listado de equipos que se presentaron ante el Tribunal de Disciplina.

“No tenemos nada que ver con lo que nos dijeron. Es un lío grande todo esto y hay muchas cosas que se tienen que aclarar (…) Todo lo que esta pasando es un desorden total de la ANFP. Deben hacer un mea culpa. Debió haber hecho un borrón y cuenta nueva pero se está agrandando todo cada vez más. Somos el hazmerreir en todo el mundo”, planteó.

Carlos Ferry y la demanda ante el TAS

Durante la charla, aprovechó de explicar la situación en torno a la presentación que hizo San Marcos de Arica ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para evitar la pérdida de la categoría que decretó el Tribunal de Disciplina.

“La ANFP debió decir todo lo que debíamos hacer. Mandamos todos los antecedentes para el jugador y luego nos dijeron que faltaban cuatro papeles que no tenían relevancia y lo mandaron a la persona que mandó la información original sin copia al club. Nunca recibimos esa información”, sentenció el presidente nortino.

“Apelaremos a la Fiscalía Nacional Económica por los 186 millones de pesos de multa porque están lucrando con nosotros. Eso además del TAS, presentamos el procedimiento el 24 de diciembre. Nuestros abogados creen que podemos recuperar los puntos. Vamos con todo”, insistió quien, además, advirtió que la presentación al TAS fue informada al ente rector del fútbol chileno.

“Pedimos autorización a la ANFP para recurrir al TAS y se firmó convenio respecto de que la federación reconocerá el arbitraje del TAS“, cerró.