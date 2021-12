Los increíbles testimonios de hinchas azules que vieron a la U campeón de la Sudamericana

El recuerdo a diez años exactos de que la U se coronara como el monarca de la Copa Sudamericana 2011 nos llevó a pedirle a hinchas del club que recordaran sus mejores historias asociadas al respecto.

ADN Deportes contactó a dos fanáticos que estuvieron entre las cerca de 47 mil personas que estuvieron presentes en el Estadio Nacional para la consagración de la Universidad de Chile.

Una notable historia entre las que recopilamos en torno a los hinchas de la U para aquella Copa Sudamericana es la que nos narró Manuel Cuevas. Como muchos, no pudo conseguir boletos para la final.

Sin embargo, gracias a un amigo, logró ser citado por el jefe de los guardias dispuestos para el duelo: recibió todas las indicaciones y logró entrar. “Cuando se abrieron las puertas, me arranqué y me olvidé del trabajo, entré a la Andes para ver el partido”, contó aún feliz.

En un tono distinto fue lo que le contó a ADN Felipe Fuentes. Él sí logró entradas y, de hecho, fue de los primeros en ingresar al estadio Nacional aquel 14 de diciembre del 2011.

Lo acompañó al recinto ñuñoíno su polola y terminó volviendo a dedo a su casa en Talagante, donde festejó con su hermano y su primo de 13 años, quienes no pudieron asistir.

“Ahora me puedo morir tranquilo, vi a la U campeón”, dijo éste último. 8 días después, falleció en un accidente en tren. “Nos dejó marcando ocupado. Esa frase me la contaron meses después porque no habíamos asimilado lo que pasó. Es una carga emocional muy asociada a esa copa”, contó emocionado.