Ex delanteros de Colo Colo defienden el regreso de Esteban Paredes: “Si juega o no, va a ser un aporte”

En medio del incipiente mercado de pases del fútbol chileno para la temporada 2022, el nombre de Esteban Paredes sigue sonando fuerte para volver a Colo Colo.

El goleador de 41 años tuvo una abrupta salida del cuadro albo tras la campaña que llevó al club a quedar al borde del descenso, aunque no tuvo la opción de despedirse de los hinchas en el Monumental.

Así las cosas, Esteban Paredes tomó la oferta de Coquimbo Unido y fue parte activa de la campaña con que los “piratas” se coronaron campeones en la Primera B, por lo que su vigencia competitiva le permitiría volver a Colo Colo.

En ese sentido, ex compañeros del atacante y que estuvieron en el cuadro albo avalaron la opción de su regreso. “Me encantaría que pueda volver al club que es su casa y donde entregó tantas alegrías. No fue la mejor forma de salir y todo e hincha colocolino quiere despedir a Esteban en el Monumental a estadio lleno. Si juega o no, va a ser un aporte. Es un jugador de experiencia, siempre va a ser un aporte y siempre bienvenido. Sería algo soñado tanto para el hincha como para el”, argumentó Felipe Flores en conversación con ADN Deportes.

“Sería un aporte muy bueno por su experiencia ya que Colo Colo tiene muchos “cabros chicos” que rindieron. Ayudaría bastante en el vestuario y la cancha. Capaz no 90 minutos, pero los que esté lo va a hacer de la mejor manera y va a rendir. Se merece el retiro ahí, por todo lo que hizo por Colo Colo”, profundizó al respecto el paraguayo Cristián Bogado.

Otros argumentos para el regreso de Esteban Paredes a Colo Colo

Felipe Flores descartó que la edad pueda ser un impedimento para que el atacante regrese a Pedreros, considerando que su vasta experiencia puede ayudar al joven plantel para la próxima temporada.

“La edad no es impedimento para que Esteban pueda rendir, ya lo demostró en Coquimbo donde era de los más importantes e hizo goles para que pudieran ascender. Independiente del equipo en que esté, va a ser un aporte dentro y fuera de la cancha. Tiene mucha experiencia y Colo Colo es un equipo con muchos jóvenes y jugadores así, con jerarquía, le vendría muy bien al club. Más ahora que va a jugar un torneo internacional“, apuntó FF17.

Ese aspecto, la Copa Libertadores, es un elemento en el que Cristián Bogado también reparó. “Tendrá 3 torneos. Si tienes plantel corto, no llegas bien a esos torneos, por lo que el aporte de Paredes sería fundamental”, señaló el “Torito”.