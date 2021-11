Los golazos nominados por la FIFA para competir por el Premio Puskas 2021

Durante la jornada de este lunes, la FIFA dio a conocer los golazos nominados para competir por el Premio Puskas 2021, galardón que reconoce el mejor gol del último año.

Son once las anotaciones candidatas a quedarse con el destacado premio, el cual será entregado en la ceremonia de la premiación del The Best en enero de 2022.

Entre los golazos favoritos que podrían quedarse con el Premio Puskas 2021 está la acrobacia del colombiano Luis Díaz contra Brasil en Copa América, la rabona de Érik Lamela en el Totteham ante el Arsenal y el gol de mitad de cancha del checo Patrik Schick en la Eurocopa frente a Escocia.

Los once goles candidatos al Premio Puskas 2021