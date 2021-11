Guillermo Maripán ve a Chile en Qatar 2022: “Tengo la convicción de que lo vamos a lograr”

El zaguero del Mónaco y seleccionado nacional, Guillermo Maripán, aseguró estar muy ilusionado en que la Roja logre un cupo al Mundial de Qatar 2022, a pesar de la dura e inesperada derrota por 2-0 ante Ecuador en Santiago.

Al respecto, comenzó diciendo que “no estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco en el peor. Dependemos de nosotros y vamos a seguir peleando los cuatro partidos que quedan. Tengo la convicción de que lo vamos a lograr“.

Tras ello, fue consultado sobre su presente en el cuadro del principado, donde suele ser un titular habitual.

“Fueron años difíciles, porque estaba la pandemia, pero lo afronté de forma positiva. Par mi estar aquí es un gran logro… Cuando llegué, Mónaco no estaba en su mejor momento. Ahora siento que me he adaptado a esta liga, a mis nuevos compañeros, a lo que supone un cambio de país”, sostuvo el defensor.

En esa línea, añadió: “Siento que puedo dar más. Con confinaza, con las cosas muy claras. Ahora tengo mi mente aquí, este club me ha ayudado a evolucionar y me sigue ayudando“, agregó.

Por último, Maripán tuvo palabras respecto al partido ante la Real Sociedad por la Europa League, que será clave para la clasificación del cuadro galo a los octavos de final de la competición.

“Es un partido que puede definir muchas cosas. Allí hicimos un buen partido como visitantes y logramos el empate, ahora vamos a salir a ganar el partido, que es lo que necesitamos para pasar a la siguiente fase”, cerró.