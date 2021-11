Los “hacheros” de nuestro fútbol evaluaron la terrible patada por la que Arturo Vidal fue expulsado ante Ecuador

Por Cristián Cavieres Armijo

La expulsión de Arturo Vidal en la derrota de Chile ante Ecuador por las Clasificatorias Sudamericanas no solo complicó a La Roja en el partido mismo, si no que sirvió para rememorar otras grandes “patadas” de jugadores nacionales defendiendo la camiseta de todos.

En ese sentido, recordamos la de Raúl Ormeño a Branco el año ’89, o la de Luis Chavarría a Enzo Francescoli y las particulares declaraciones del “Chiqui” o también la de Gary Medel a Lionel Messi en la final de la Copa América en Santiago, en fin. Variadas acciones que no dejaron indiferente a “La Familia del Fútbol”.

Y es por eso que en ADN Deportes, fuimos a buscar la opinión de ex futbolistas nacionales, algunos que sí se pusieron la camiseta roja, pero el común denominador de estos jugadores en la opinión pública es de “hombres duros” en el fútbol.

El primero que nos contestó fue Mario Soto. El ex seleccionado y campeón con Cobreloa le bajó un poco más el perfil a la desafortunada acción del King y para él no es más que algo que es “parte del juego”.

“Hacer una falta de ese estilo es muy difícil, yo le veía la agilidad para levantar la pierna pero el jugador tiene dos opciones o golpear, que está dentro del fútbol, y lo otro es no hacerlo, evitarla y queda claro cuando él pide las disculpas que lo hizo sin intención no queda más que creerle. Nos dañó quedar con un hombre menos”, enfatizó el ex zaguero central.

Por otro lado y de manera más drástica está el ex defensor de Unión Española, Unión San Felipe y Colo Colo, Ricardo González. El reconocido “Manteca” señaló que bajo ningún aspecto hay que cuestionar a Vidal y si bien levantó la pierna más de lo debido, no hay que sentenciar al hombre del Inter.

“Me pareció que no hubo intención de golpear al rival, es una jugada peligrosa diría más que una patada intencional. El rival metió también la cabeza, quizás se debió revisar en el VAR porque no hubo intención. Lamentable porque se perdió a un jugador de jerarquía”, comentó González.

En esa misma línea de la intencionalidad está Marcelo Zunino. El ex defensor de Audax Italiano y actual candidato a CORE, manifestó que el árbitro Fernando Rapallini pudo haber actuado de otra manera.

“Fue una jugada temeraria, pero tenemos que ver que Vidal estaba de espalda, él no tenía la visión periférica. También se pudo aplicar el criterio futbolístico, hoy en día los árbitros son muy quisquillosos y se apegan mucho más al reglamento y al tema del VAR. Hoy tenemos árbitros muy virtuales, muy digitales donde no se aplica la vivencia, los hechos de la cancha y el sentido común”, remató Zunino.