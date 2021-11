Marcos Bolados aseguró que lo quisieron vestido de azul: “La ‘U’ me estaba coqueteando y hasta el último minuto me contactaron”

Mientras todas las miradas de los hinchas del fútbol chileno están puestas en el duelo de La Roja ante Ecuador de esta noche por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, Marcos Bolados generó diversas opiniones en redes sociales con una sabrosa confesión.

El delantero y figura de Colo Colo aseguró que Universidad de Chile hizo todo lo posible para ficharlo hace algunas temporadas, cuando precisamente los albos se quedaron con su carta tras una buena campaña con Deportes Antofagasta.

El ariete, en conversación con Sabor a Gol de TNT Sports, comentó que “me llamaron de Colo-Colo y había otro equipo interesado en mi pase: Universidad de Chile. La ‘U’ me estaba coqueteando y hasta el último minuto me contactaron. Me ofrecieron más plata y todo, para convencerme, pero yo quería venir a Colo-Colo, era un sueño”, dijo.

Con un breve paso por la Universidad Católica, Marcos Bolados se atrevió a asegurar que “celebré más el salvarnos del descenso con Colo-Colo que ganar la copa con la Católica. Fue un momento trágico para nosotros y salir de ahí fue tranquilizador”, sostuvo.

“Verle la cara a mis compañeros que sufrían. Fue más que lo otro, para mí. Veníamos super mal. Al final, fue como si hubiéramos ganado un campeonato“, dijo en el programa que saldrá al aire en los próximos días.

Respecto a su desarrollo como futbolista, Marcos Bolados aseguró que su máximo ídolo futbolístico fue Ronaldinho “era mi ídolo de infancia, siempre veía sus videos de Joga Bonito. Actualmente, Pablo Solari me ha sorprendido mucho, es rápido y joven”, sostuvo.

¿Y el rival más duro que le tocó enfrentar? “Siempre me gustó jugar contra Jean (Beausejour), es el defensa más difícil en pasarse del fútbol chileno. Es grande y potente. Era el mayor desafío pasarse o tratar de pasarse a “bose”. La semana previa, si sabías que tenías que enfrentarlo había que prepararse”, cerró el delantero de Colo Colo.