Luciano Aued desestimó penal no cobrado a la U: “Nosotros no dijimos nada cuando sucedió con Bolados en el Monumental”

El mediocampista de Universidad Católica, Luciano Aued, habló durante este lunes con Los Tenores de ADN, donde se refirió a cómo vivió el clásico universitario ante Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo, duelo que terminó a favor de su escuadra por 1-0.

Al respecto, comenzó diciendo que “fue un partido difícil y trabado. Nos costó imponer nuestro juego pero se terminó ganando un partido duro, donde sabíamos que era un clásico y teníamos que ganar para seguir arriba en la tabla”.

En esa línea, añadió que “nos costó encontrar los circuitos porque la U nos presionó bastante y no pudimos tener la fluidez para salir limpio, pero logramos sacar adelante el partido”.

Tras ello, aseguró que la reacción de la U fue exagerada en la jugada que Julio Bascuñán no cobró penal. “Fue una jugada rápida y después viéndola hay diferentes interpretaciones pero me parece que Seba llega a la pelota y me parece que es lo que han visto los árbitros para no cobrar el penal”, lanzó.

“Era cobrable también el de la mano de Bolados (Marcos) en el Monumental y nosotros no dijimos nada ni nadie salió a hablar de eso, del penal que no se cobró. Me parece que le están dando mucha vuelta a algo que era interpretación y se dio de esa manera”, manifestó.

Finalmente, Aued tuvo palabras sobre los próximos tres rivales que se le vienen a la UC para definir el título con Colo Colo.

“Yo en el fútbol argentino me ha tocado pelear el descenso, es muy estresante y te obliga a redoblar esfuerzos pero cuando va mal estás mucho más en alerta y todo tratas de hacerlo mucho mejor y sin cometer errores. Estos equipos lo hacen de esta manera y nos van a costar”, cerró.