Con siete bajas y sin Cavani: la diezmada nómina de Uruguay para enfrentar a Argentina y Bolivia por Clasificatorias

Durante la jornada de este viernes, la Selección de Uruguay publicó la nómina de jugadores para la doble fecha de Clasificatorias al Mundial 2022, la cual se disputará la próxima semana.

Son 25 los futbolistas que citó el entrenador uruguayo Óscar Washington Tabárez, en donde destacan las presencias de algunas figuras charrúas como Luis Suárez, Diego Godín, José María Jiménez, Lucas Torreira, Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur.

Sin embargo, el conjunto celeste tendrá numerosas bajas para los duelos clasificatorios. Son siete los jugadores que no fueron convocados por problemas médicos, siendo Edinson Cavani la ausencia más sensible. Además del delantero del Manchester United, no están en la nómina de Uruguay: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Maximiliano Gómez.

En la doble fecha de Clasificatorias al Mundial 2022, la Selección de Uruguay se medirá contra Argentina el viernes 12 de noviembre en calidad de local, y frente a Bolivia el martes 16 del mismo mes como visitante.

Cabe destacar que el combinado uruguayo marcha quinto en la tabla de posiciones con 16 puntos, ubicado en el puesto del repechaje para acceder a la Copa del Mundo.