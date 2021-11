Pellegrini pone en duda titularidad de Bravo contra Leverkusen y Sevilla: “Le damos descanso antes o después de la fecha FIFA”

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, habló en conferencia de prensa para la previa del duelo contra Bayer Leverkusen por la cuarta fecha de la UEFA Europa League. El DT chileno adelantó el partido ante los alemanes y también se refirió al arquero de La Roja, Claudio Bravo.

Pese a que el portero nacional ha tenido grandes actuaciones en los últimos partidos, el “Ingeniero” puso en duda la titularidad de Bravo para el compromiso por el certamen europeo y de cara al encuentro que viene después, el derbi sevillano frente al Sevilla este domingo.

“Tanto en la portería como en otras posiciones, después de analizar varios parámetros intentamos colocar al que creemos que es mejor para ese partido. Claudio lo viene haciendo a un gran nivel, tiene 38 años y cuando llega la fecha FIFA juega tres partidos más en Chile y vuelve, por eso le damos siempre un pequeño descanso antes o después”, afirmó Manuel Pellegrini.

En cuanto al rival de este jueves, Bayer Leverkusen, el técnico de Real Betis llamó a no relajarse a pesar de que los germanos no llegan en su mejor nivel. “Todos los equipos pasan por malos momentos, pero siguen teniendo la misma calidad de jugadores, juegan en su campo, son muy ofensivos y cometeríamos un error si creemos que será fácil porque no están con resultados adecuados”, señaló.

“El partido es importante, pero no decide el grupo. En el fútbol mientras las matemáticas cuadren todo puede pasar. El equipo que gane sacará los tres puntos pero aún quedarán seis puntos más por jugar, todo puede suceder”, añadió el exentrenador de Manchester City.

Bayer Leverkusen y Real Betis se verán las caras este jueves desde las 17:00 horas de Chile por la cuarta fecha de la UEFA Europa League. En la tercera jornada, ya se enfrentaron y el partido terminó 1-1.