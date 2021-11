Batalla campal en Brasil: jugadores Sub 15 de Flamengo y Vasco da Gama se fueron a los golpes en pleno partido

Una insólita batalla campal se vivió en el fútbol brasileño. Por el Campeonato Carioca Sub 15, los jóvenes jugadores de Flamengo y Vasco da Gama se alteraron y terminaron a los golpes en plena cancha.

El “Mengao” le estaba ganando 4-1 a su clásico rival de Río de Janeiro, hasta que en el minuto 40 del segundo tiempo un futbolista del “Almirante” dejó de lado el juego y corrió directamente a golpear a un jugador del “Fla”.

Aquello fue el punto de partida para que ambos equipos comenzaran a pelear entre sí, con puños, patadas y empujones.

Además, hubo una invasión a la cancha de los miembros de los dos planteles, donde algunos caldearon los ánimos, mientras que otros intentaron calmar el ambiente y parar la batalla.

Tras el encuentro, desde el Estado de Río de Janeiro reaccionaron ante el hecho y advirtieron que habrá castigos para los involucrados, tanto de Flamengo como Vasco da Gama.

“La Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro repudia la violencia en el fútbol y enviará el acta del partido de Flamengo y Vasco da Gama por el Campeonato Carioca Sub 15 al Tribunal de Justicia Deportiva, órgano competente para la aplicación de las sanciones”, señaló la entidad.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro repudia a violência no futebol e enviará a súmula de Flamengo 4 x 1 Vasco pelo Campeonato Carioca Sub 15 para o Tribunal de Justiça Desportiva, órgão competente para aplicação de punições. pic.twitter.com/MMGqKupfPk

