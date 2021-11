Emiliano Astorga explotó por duelo suspendido entre Colo Colo y Wanderers: “Se nos perjudicó para favorecerlos a ellos”

Emiliano Astorga expresó su molestia luego que suspendieran el partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional.

El entrenador de los caturros evidenció todo su malestar en conferencia de prensa, donde aseguró que en el club se sentían perjudicados con la determinación adoptada en la ANFP.

“No estoy muy contento, porque las fechas hay que respetarlas, independiente de lo que haya pasado. Ellos cometieron una falta en ese sentido porque están contagiados y se tuvo que suspender la fecha entonces, o sea encima ahora nos tiran el partido el día sábado y el partido contra Curicó lo jugamos el día martes, prácticamente tenemos menos descanso que ellos”, comenzó diciendo el entrenador.

En esa línea, el DT añadió que “lo que sentimos nosotros, yo en particular, es que nos están perjudicando a nosotros. Primero, no se juega en el día que corresponde; segundo, esperan a Colo Colo que hagan la cuarentena y le dan días para que se recupere y puedan entrenar; le buscan el día ideal para ellos y al final nos perjudican a nosotros por el hecho de que no vamos a tener recuperación».

Finalmente, Astorga fue consultado sobre la presión del plantel poder sumar resultados que los permitan ilusionarse en no descender a la Primera B.

“La verdad que no siento esa presión en el equipo, porque se ha conversado mucho eso en el plantel y el compromiso de ellos es hacer lo posible para cambiar la situación. Hemos tenido situaciones de lesiones de jugadores y tener que recurrir a jóvenes, ellos ha respondido, pero es una situación difícil que tenemos que asumir y vivir como jugadores y técnicos”, cerró.