La furia de Gustavo Quinteros: “Un año de trabajo puede ser destruido por decisiones equivocadas”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, lanzó duros dardos después que la ANFP decidiera no suspender el partido ante Audax Italiano de este jueves, a pesar de que todo el plantel, cuerpo técnico y algunos juveniles del equipo, se encuentran en cuarentena por un brote de covid tras el clásico ante la UC.

En conversación con Dale Albo, el DT del Cacique fue enfático en señalar que “estoy decepcionado y con impotencia, un año de trabajo puede ser destruido por decisiones equivocadas o por no tomar decisiones correctas“.

En esa línea, añadió: “Hay varios clubes que tuvieron más contagiados que Colo Colo durante el año. Me extraña que la Federación no haya hecho justicia deportiva. Sólo Colo Colo juega dos partidos con chicos. Sentimos decepción e impotencia, que no se ha hecho justicia deportiva desde la Federación“.

Finalmente Quinteros disparó contra la autoridad sanitaria y pidió que de investigue a fondo el asunto.

“También hay que investigar por qué la Seremi sólo pone muchos contactos estrechos a Colo Colo. La vez pasada 19 y ahora 60“, concluyó el DT.