DT de Robbie Robinson apuntó en contra del delantero tras la dura goleada que sufrió el Inter Miami

El Inter Miami, club en donde juega el delantero chileno-estadounidense Robbie Robinson, pasa por un crítico momento en la Major League Soccer (MLS).

La escuadra de Robinson no puede ganar hace seis partidos en los que solo ha cosechado duras derrotas, además, el atacante no marca un gol hace once encuentros, siendo en agosto la última vez que anotó.

Este fin de semana en la última fecha disputada de la MLS, el Inter Miami sufrió una dolorosa goleada por 4-0 en calidad de visita frente a Columbus Crew.

Tras el cotejo, el entrenador del cuadro de Miami, Phil Neville, criticó al chileno por una clara ocasión de gol que se perdió el delantero durante el primer tiempo.

“Sentí que en el momento en que Robbie no anotó ese 1 contra 1, el equipo perdió toda fe. Realmente afectó mentalmente al equipo. Llegamos en el entretiempo 2-0 abajo y no me lo podía creer”, señaló Neville.

De momento, el equipo de Robbie Robinson se encuentra en el puesto 21° en la tabla de posiciones de la MLS con 32 puntos, a 12 unidades del colista del torneo, FC Cincinnati.

En la próxima fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos, el Inter Miami se medirá como local contra el penúltimo del campeonato, Toronto FC, el miércoles 20 de octubre.