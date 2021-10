El Blackburn Rovers siguió por completo el partido de la Roja y estalló con el golazo de Ben Brereton: “Lo amamos”

En llamas. Así quedó el Blackburn Rovers de Inglaterra tras la goleada por 3-0 que la Roja le propinó a Venezuela este jueves por las Clasificatorias Sudamericanas.

El elenco inglés siguió por completo en partido de la Selección Chilena en sus redes sociales e incluso celebró eufóricamente los dos primeros tantos del mediocampista de la Fiorentina, Erick Pulgar.

Pero el momento más emocionante fue cuando el goleador del equipo, Ben Brereton, se mandó un carrerón por derecha y definió con categoría para coronar la goleada en San Carlos de Apoquindo.

En aquel instante, la cuenta de Twitter del elenco inglés estalló y se rindieron ante la capacidad goleadora de su figura, quien marcó su segundo tanto consecutivo por la Roja en las Clasificatorias.

“El gran hombre vuelve a marcar. @LaRoja asegura otra victoria crucial. ¡Lo amamos!“, fue el resumen del cuadro inglés para resaltar la figura de Brereton.

🔥 Can’t stop, won’t stop. 🔥

⚽️ The big man scores again as @LaRoja secure another crucial victory. ¡Lo amamos! 🇨🇱#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lzSeUheo7E

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021