Martín Liberman se agrandó a más no poder: “En América, hoy Argentina no tiene competencia”

Como era de esperar, no sólo los hinchas argentinos quedaron eufóricos tras la goleada que le propinó Argentina a Uruguay por 3-0 en las Clasificatorias Sudamericanas, si no que también el periodismo trasandino, tanto así, que algunos se agrandaron a más no poder tras el triunfo de la albiceleste.

Es el caso de Martín Liberman, quien hizo estallar las redes sociales tras un particular mensaje después del partido frente a los charrúas.

“Qué bueno sería jugar contra selecciones europeas antes del mundial. En América, hoy, Argentina no tiene competencia“, lanzó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Tras ello y sin pelos en la lengua, aseguró que hoy por hoy Argentina “tiene por momentos fútbol de mayor brillantez que el fútbol brasileño“.

Finalmente, Liberman cerró diciendo que “estoy viendo nuevamente el partido de Argentina. La verdad del minuto 30 en adelante, fue una exhibición de fútbol. El rival casi no existió ni pudo oponer resistencia. Lástima que faltan 13 meses para el mundial“.