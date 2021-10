Francisco Sierralta estaría descartado por lesión hasta el 2022 y Watford fichará a un nuevo defensa

Malas noticias llegan desde Inglaterra entorno al presente del chileno Francisco Sierralta, quien no lo pasa bien luego de la grave lesión que sufrió el pasado 2 de octubre en el duelo entre el Watford y el Leeds United.

El zaguero nacional tuvo un desgarro de bíceps femoral izquierdo, razón por la cual fue liberado de la nómina en la Selección chilena para esta triple fecha de Clasificatorias.

Según reportes del periodista británico Adam Leventhal, el elenco de Francisco Sierralta le realizó la resonancia magnética por su lesión y la gravedad de esta significa que el chileno se perderá lo que resta del año, quedando alejado de las canchas hasta el 2022.

Decision made in light of centre-back Francisco Sierralta’s MRI scan on thigh injury picked up at Leeds, that is likely to rule him out until 2022. #WatfordFC

