Pedro Reyes palpitó la triple fecha clasificatoria de la Roja: “Lamentablemente estos tres partidos no son con rivales directos”

El exzaguero de la Selección Chilena y Colo Colo, Pedro Reyes, analizó lo que será la triple fecha clasificatoria de la Roja en octubre, donde tendrá que medirse ante Perú en Lima, y a Paraguay y Venezuela en Santiago.

En conversación con Los Tenores de ADN, comenzó diciendo que “no es fácil lo que se viene, lamentablemente estos tres partidos no son con rivales directos como para quitarles un lugar en la clasificación, los otros rivales van a sumar. Lo importante es que hay que ganar sí o sí”.

En esa línea, reyes añadió: “Pensando en cómo juega Perú, meter a dos delanteros como Brereton y Mora podría ser mucho más ofensivo, justifica más las pasadas de los laterales”

“Siempre hay una historia de años con los peruanos, una rivalidad que siempre ha existido y seguirá, de seguro, ellos también necesitan sumar puntos“, agregó.

Tras ello, Reyes tuvo palabras para el presente de Colo Colo, cuadro que marcha puntero del Campeonato Nacional.

“Colo Colo se ve un equipo tranquilo, que logrará los resultados, manejan los partidos. Pese a tener gente joven, se ven bien armados“, manifestó.

Finalmente, tuvo palabras sobre los árabes, quienes cayeron ante los albos este domingo en La Cisterna.

“En Palestino vino un bajón del equipo completo, fue colectivo, lamentablemente hay que asumir, ser autocríticos, no pudimos sacar al equipo de ese bajón, no nos favoreció el hecho de que esta temporada viniera muy cerca de la anterior. Se fueron incorporando gente nueva y hubo poco tiempo, no pudimos reencontrarnos”, cerró.