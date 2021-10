Ramón Arias tras su fuerte discusión con Gonzalo Espinoza: “Son calenturas del partido”

El defensor de Universidad de Chile, Ramón Arias, habló con los micrófonos de TNT Sports tras el empate 2-2 ante Deportes Antofagasta en el Teniente de Rancagua, que dejó a los azules a 12 puntos del líder Colo Colo en la lucha por el título.

Al respecto, el zaguero comenzó diciendo que “fue un partido atípico por todas las lesiones que no supimos cerrarlo y nos termina costando caro porque seguimos sin ganar, pero hay que seguir trabajando”.

Consultado por la fuerte discusión que tuvo con Gonzalo Espinoza después que finalizó el partido, Arias terminó bajándole el perfil.

“Es una calentura del partido y queda ahí”, lanzó, sin entregar mayores detalles.

Finalmente, el defensor tuvo palabras sobre las constantes críticas que ha recibido tras el clásico ante Colo Colo, donde cayeron derrotados por 3-1.

“Esto es parte del fútbol hay que saber convivir con el error. Uno cuando decide ser jugador de fútbol las críticas están en la etiqueta de la camiseta, así que hay que saber llevarlo, estamos en un equipo grande. No me afecta me sirve para seguir trabajando y demostrar que soy bien zaguero”, cerró.