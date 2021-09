El Sifup condenó dichos de Emiliano Vecchio sobre que “jugó para atrás” ante Unión para perjudicar a la UC: “Manchó todo”

“Por el amor que yo tengo a Unión Española y porque era el rival nuestro (la UC), no le iba hacer ningún gol (…) Los córners los lancé un poquito pasados”, estas palabras de Emiliano Vecchio a Sports Center Argentina de ESPN dejaron la grande en Chile, ya que el exmediocampista de Colo Colo confesó a viva voz que “jugó para atrás” ante los de Colonia para que los cruzados no levantaran la Copa ese año.

Las palabras del actual volante de Rosario Central salpicó a todo el plantel colocolino de aquella época, y ya son muchos los que han llenado de críticas al volante trasandino por decir semejantes palabras en un programa de televisión.

El último en reaccionar fue el propio Sifup, quienes lamentaron los dichos de Vecchio sobre aquel partido frente a los hispanos en Santa Laura.

Al respecto, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, comenzó diciendo en conversación con La Tercera que “No son para nada positivas sus declaraciones. Él se encuentra hoy día fuera del país. Es feo, la situación no es algo de lo que uno se pueda sentir orgulloso”, comienza diciendo Luis Marín, director y secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

En esa línea, el directivo añadió: “El fútbol es un deporte colectivo y en ese aspecto su equipo también necesitaba su buen rendimiento. Bajo ese escenario, es muy mal visto porque el día de mañana meten a todos los jugadores al mismo saco. Y perfectamente, un jugador puede tener una mala tarde, una mala mañana, y después se le va a juzgar por declaraciones de este tipo. Su declaración es fuera de lugar”.

Consultado sobre si habrá una investigación del caso, fue tajante en señalar que “No, Vecchio hoy no es socio del sindicato. En su año lo fue, pero ya no está. Hoy está en otra liga. Vecchio está grande, sabe lo que dijo, las repercusiones que esto traería. Siendo parte del sindicato y hace muy poco jugador, enfrenté también varios clubes a los que les tenía demasiado cariños, pero nunca hice ese tipo de acciones. No van a tono, no van a lugar. Uno se debe a sus compañeros, a la familia de ellos. Más allá que uno quiere un rendimiento individual, el deporte es colectivo. Mis compañeros también dependen de mí. Una mala actuación depende de un resultado”, comenta. “Me sorprende. Nunca vi algo así. Las veces que entré a la cancha, siempre mis compañeros entregaron lo mejor, por el beneficio individual y colectivo. Yo dependo de mis compañeros y ellos dependen de mí. Bajo ese escenario, no tiene ninguna lógica lo que pasó. Está fuera de lugar. No tiene ningún sentido”.

Finalmente, Marín cerró diciendo que lo de Vecchio “mancha todo. Meten a todos los jugadores a un mismo saco. No habla bien de la profesión, del jugador de fútbol. Termina siendo una situación muy fuera de lugar. Mancha la honra y el prestigio de esta profesión”.