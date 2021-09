Ronnie Fernández y el repunte de Santiago Wanderers: “Ahora será muy difícil que nos ganen”

Este lunes, Los Tenores de ADN conversaron con Ronnie Fernández, delantero que fue la figura en la agónica victoria de Santiago Wanderers sobre Cobresal por la fecha 21 del Torneo Nacional 2021.

Pese a que “El Decano” sigue colista en la tabla y en zona de descenso directo, ha logrado dos triunfos consecutivos. Sobre este punto, Fernández señaló que “me encantaría poder ver la tabla en unas fechas más y ver qué pasa, pero con esta actitud que tomó el equipo ahora será muy difícil que nos ganen”.

“Estamos lejos, es verdad, pero esto permite mantener esa ilusión viva. Acá hay un plantel que estaba bastante dolido, que venía bien decaído y estos partidos ayudan mucho a que la semana sea más fácil, que volvamos a disfrutar del fútbol”, indicó el atacante de 30 años.

A la hora de explicar las razones de este repunte de los “Caturros”, el artillero nacional aseguró que “esto es un complemento, el fútbol nunca es personal, no existen los super héroes. No me como esa película de que es por mi llegada. Es empezar a creer que somos buenos, que no todo es malo. Habían muchas polémicas adentro y afuera, fue mejor cerrar la puerta y darnos cuenta que éramos los que estamos hoy día”.

El ariete aseguró que dejó el fútbol árabe para retornar a Valparaíso por situaciones familiares. “Tengo dos bebés muy pequeños, el último nació en Arabia. Nos tocó bastante difícil porque estábamos solos, con el tema del covid nadie podía viajar a ayudarnos. Hubo muchas cosas familiares que nos mandaron a quedarnos acá cerca, que es Wanderers y mi casa. Yo firmé un contrato con un proyecto que era netamente de salvación”, agregó.

“No nos hemos puestos grandes objetivos. Lo principal es luchar por quedarnos, una tarea épica y muy complicada, pero a mí la ilusión no me la va a quitar nadie”, añadió.

Apoyo de los hinchas, relación con Reinaldo Sánchez y la Selección chilena

Ronnie Fernández destacó el aliento que están sintiendo por parte de los fanáticos de Santiago Wanderers. “Hace mucho rato no veía un buen feedback con los hinchas, ahora se ve todo lindo en el estadio, la gente no nos va a putear ni tirar botellas, se agradece el apoyo”, mencionó.

En cuanto a la relación con Reinaldo Sánchez, nuevo dueño del club porteño, confesó que “todavía no lo conozco, solamente he escuchado las declaraciones de él, pero no quiero polemizar. Como plantel no lo conocemos, hemos tenido un par de conversaciones con la dirigencia y fue acá donde aparece el famoso premio y vimos el tema de las declaraciones”.

Finalmente, Fernández habló sobre la posibilidad de que pueda jugar por La Roja. “Tengo una tarea bastante complicada, intento estar cada vez mejor. No me gusta autoproclamarme candidato a la Selección, no corresponde. Si algún día me llega tocar, estaré orgulloso, pero quiero ser un aporte real, de ir solo por ir no me llama la atención”, concluyó.