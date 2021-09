Larrivey confía en ganarle a Colo Colo después de la victoria ante Unión: “Estamos ilusionados con vencerlos”

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, habló después de la victoria de su escuadra por 3-2 sobre Unión Española, cotejo donde volvió a ser la gran figura de los laicos.

En conversación con los micrófonos de TNT Sports, comenzó diciendo que “fue muy difícil ante un gran rival que venía en un gran momento. Fue un partido de ida y vuelta, muy entretenido y estoy muy contento por este triunfo que nos deja peleando”.

Respecto a su anotación apenas inició el duelo, sostuvo: “Nunca había anotado tan pronto en el partido. Aunque también me deja feliz por la asistencia que pude dar (…) El profe puso en cancha a jugadores muy importantes y eso se notó, tanto defensiva como ofensivamente. Fuimos justos vencedores y nos vamos con un triunfo importante”-

¿Partido ante Colo Colo? “Es importantísimo, porque estamos a cuatro puntos de ellos y nos ilusionamos con vencerlos y meternos en la pelea“, sostuvo Larrivey.

¿Continuidad en la U? “Por el momento quiero disfrutar de todo esto. Estoy agradecido de la gente que se manifiesta. Quiero disfrutar los cuatro meses que me quedan de contrato (…) De lo que dije la última vez no se modificó nada y todo sigue igual. No hay mucho más que agregar y solo quiero disfrutar el tiempo que me queda en el club”, cerró.