Patricio Almendra lamentó la muerte de exarquero Nicolás Villamil: “Fue bastante doloroso, verlo cada día era denigrante”

Patricio Almendra, exjugador nacional que defendió los colores de Deportes Concepción por largos años, conversó con ADN tras la muerte de Nicolás Villamil, exarquero argentino con recorrido en el fútbol chileno que falleció a sus 56 años.

El otrora futbolista explicó que en los últimos años, Villamil estaba en muy malas condiciones de salud, debido a que tuvo signos de descompensación producto de la diabetes, perdió sus piernas y padecía depresión.

“Es triste. Nadie quiere que una persona termine una así. Estaba sufriendo mucho. Terminó perdiendo sus dos piernas, tenía varios problemas no sólo de la diabetes y la úlcera. Verlo cada día era denigrante, sus sentidos ya los tenía perdidos. Un día hasta se escapó del hospital. Fue bastante doloroso”, señaló Almendra.

El exjugador relató que tiempo atrás, Villamil “tuvo que ser acogido por Carlos Echeverría. Lo cobijó en su casa y luego se fue a un departamento. Ahí lo encontramos inconsciente hace un tiempo y fue trasladado a un hospital de la zona. Eso motivó que estuviéramos pendiente de él”.

“No tiene familia ni personas que puedan hacerse cargo de él o que digan dónde va a ser sepultado o velado. Muchas personas están cooperando para reunir recursos y darle un nicho donde pueda descansar”, indicó.

“El tema es gestionar dónde lo vamos a dejar. Queremos darle un lugar definitivo. Es lamentable, no hemos visto a nadie. Se casó y se separó, pero no apareció nadie de su familia, no hemos sabido nada de ellos”, agregó el exfutbolista de Deportes Concepción.

Finalmente, Patricio Almendra aseguró que Nicolás Villamil “se hacía querer. Él tenía la gracia de compartir, estar apoyando. Hasta antes de la pandemia, en una pierna estaba acompañando a los exjugadores y hasta dirigió a la rama senior de Deportes Concepción. Pero también sé que tenía una enfermedad y había que entenderlo”.