Gabriel Boric y las Clasificatorias para la Roja: “hay que estar con los cabros en las buenas y en las malas”

El pasado jueves por la noche, Chile sufrió una nueva decepción sudamericana. Cayó ante Colombia en Barranquilla y las opciones que tiene para ir al próximo mundial de Qatar 2022 están más que complejas, salvo para Gabriel Boric.

El diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad conversó con ADN Deportes y tuvo palabras para la actuación de Chile ante Colombia por las Clasificatorias “hay que estar con los cabros en las buenas y en las malas. Nos han dado tantas alegrías que salir ahora a tirar todo por la borda me parece que no corresponde, así que mucho aguante a los cabros de la selección”, dijo.

Comentó además que “ojalá que el recambio madure rápido. Que bueno que haya entrado Marcelino (Núñez), me alegra ver a Marcelino atreviéndose, no anduvo fino, pero por lo menos atreviéndose. Le tengo fe a (Carlos) Palacios, espero que se centré un poco más”, aseveró.

Sobre el camino hacia Qatar 2022, Gabriel Boric aseveró que “está difícil, está duro, pero siempre nos ha tocado duro. Tampoco hay que acostumbrarse al éxito. Como nos enseñó el maestro (Marcelo) Bielsa es en lo momentos de derrota y dificultades cuando más se aprende“, indicó.

Sampaoli el mejor: Martín Lasarte tiene el peor rendimiento como DT de la Roja en sus primeros 10 partidos

Respecto a Martín Lasarte, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad dijo que “es un planteamiento extraño, pero también cuando uno ve lo que hizo (Reinaldo) Rueda con Colombia, uno se da cuenta que no es un tema solo de planteamiento, si no que hay un problema en la base. Tenemos una selección que no tuvo transición entre el recambio y la generación dorada“, comentó.

“El nivel del campeonato está muy bajo. Trato de seguir todos los partidos y salvo el Colo Colo – O’Higgins que estuvo muy bueno el otro día, en general los partidos son lentos. A nivel internacional nos va mal, la Católica en las ultimas copas apenas pasó a segunda fase”, complementó

Precisamente sobre la UC, club del cual es hincha, dijo que “tengo esperanza con la salida de (Gustavo) Poyet de conseguir el tetracampeonato, pero está bajo el nivel del campeonato chileno”, complementó.

Al cierre dijo que no todo está perdido camino a Qatar 2022 “en política he aprendido que la esperanza es lo ultimo que se pierde y para el futbol es lo mismo, así que vamos a estar con todo apañando hasta las últimas”, finalizó Gabriel Boric.