Esteban Valencia lamentó el empate de la U ante La Serena: “La sensación es extraña porque no pudimos ganar”

El entrenador de la Universidad de Chile, Esteban Valencia, se mostró apesadumbrado tras la igualdad de sus dirigidos 1-1 ante Deportes la Serena en el Teniente de Rancagua.

Los azules eran los amplios favoritos para llevarse los tres puntos sobre los papayeros, aunque no pudieron y solo se tuvieron que conformar con la igualdad.

“El primer tiempo no jugamos bien y se nos complicaron las cosas, aparte ellos también nos pusieron en aprietos. Los rivales crecen, también juegan y nos hicieron las cosas difíciles”, comenzó diciendo Valencia en conversación con TNT Sports.

Tras ello, “Huevito” añadió que en el complemento “Pablo (Aránguiz) era una de las respuestas que tuvimos, al igual que Nahuel Luján. Siento que el segundo tiempo lo jugamos en campo de ellos y pudimos llegar al gol solo al final del partido”.

Finalmente, Valencia cerró diciendo que “veníamos con la idea de reforzar lo que veníamos haciendo y la sensación es extraña porque no pudimos ganar, entonces no te queda esa tranquilidad, aunque me deja satisfecho en la forma que jugamos el segundo tiempo”.