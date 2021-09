Brasil vs Argentina: ¿Por qué Messi se puso una pechera de fotógrafo?

En medio del escándalo por la suspensión del Brasil vs Argentina, una acción de Lionel Messi, capitán de la albiceleste, intrigó a más de un hincha. El 10 argentino y ahora 30 del PSG se fue a los vestuarios y luego regresó a la cancha con una pechera de fotógrafo.

Funcionarios sanitarios interrumpieron el Brasil vs Argentina, correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Fútbol Qatar 2022. La intención era deportar a cuatro jugadores de la albiceleste.

Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “el Cuti” Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía tenían prohibido disputar el encuentro ya que llegaron de Inglaterra. Según leyes, brasileñas, los jugadores tuvieron que cumplir con una cuarentena de 14 días en medio de la pandemia del Covid-19.

Tras la suspensión del juego, Messi abandonó la cancha del Arena de San Pablo para dirigirse a los vestuarios. No obstante, La Pulga regresó con un particular look, vestido con la pechera de un fotógrafo.

Por qué Messi usó una pechera de fotógrafo tras la suspensión del Brasil vs Argentina

Salir nuevamente a la cancha sin la camisa de la Selección Argentina como lo hizo Messi en el suspendido Brasil vs Argentina, es sinónimo de protesta. Es una forma de mostrar su desacuerdo por la medida tomada y manifestar su decisión de no disputar el encuentro.

El look de Messi con la pechera de fotógrafo generó todo tipo de interacciones en redes sociales. Además, en el mismo plantel argentino hubo reacciones. Así ocurrió con Dybala, quien no pudo evitar reírse al darse cuenta de lo que usaba Messi en medio del escándalo:

El momento en que Dybala descubre que Messi tiene la pechera de un fotógrafo 😂 pic.twitter.com/ULfBDjvbm9 — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021

También surgieron múltiples comentarios en Twitter:

Por qué messi se sacó la camiseta y se puso una pechera de fotografo? Silencio la trama es muy compleja. pic.twitter.com/s4JPdvVZaE — PV=nRT (@Kenzomon) September 5, 2021

📸 Quizás la mejor secuencia de fotos del domingo: @PauDybala_JR descubriendo que Messi se puso una pechera de fotógrafo. pic.twitter.com/oX1MHW7mWa — Diario Olé (@DiarioOle) September 5, 2021

Parece que Messi le está diciendo "tranquilo, ya me saqué la camiseta con el parche" pic.twitter.com/hs6IINrvJ4 — Messismo (@Messismo10) September 5, 2021

ÚLTIMO MOMENTO 🚨 Tras la polémica contra Brasil, Messi se retira del fútbol para convertirse en fotógrafo pic.twitter.com/Gp4XLHEw7T — David Medrano Mora (@deividmedrano) September 5, 2021

Messi sacándose la camiseta con el parche para no generar más traumas me parece el acto de superioridad más grande de la historia. pic.twitter.com/YxZeJ6BngD — Messismo (@Messismo10) September 5, 2021

Resta esperar cuál será la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ ​(FIFA) , ya que la institución podría elevar sanciones contra Brasil tras la polémica suspensión.

