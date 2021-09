Felipe Mora se matriculó con otro gol en el Portland Timbers mientras sigue esperando su llamado a la Roja

Lo paradójico de la vida. Mientras la Selección Chilena sufre en demasía por la falta de gol, el delantero criollo Felipe Mora sigue inflando redes en Estados Unidos.

Durante este viernes, el ariete nacional se matriculó con otro tanto en el Portland Timbers, después de anotar el 2-0 parcial sobre el Houston Dynamo por la MLS.

Mora definió un penal con soberbia en el 20′ de compromiso, tanto que lo dejó como uno de los mayores goleadores de su escuadra.

El gol que abrió la cuenta en el compromiso fue obra de Diego Chará en el 15′,

Cabe consignar que el delantero chileno es titular indiscutido en el Portland y hace bastante tiempo viene mostrando un gran nivel en los partidos que ha disputado.

Felipe Mora gets his 9th goal of the season. #RCTID pic.twitter.com/Q7YJusZLwi

— Portland Timbers (@TimbersFC) September 4, 2021