Joaquín Montecinos: “Si sigo así en lo individual y colectivo, sé que llegará una oportunidad en la selección chilena”

Joaquín Montecinos conversó con “Los Tenores” tras la victoria 1-0 del Audax Italiano sobre O’higgins, resultado que les permite ser líderes del Torneo Nacional 2021.

“Tenemos que seguir con esta mentalidad que tenemos, pero con humildad porque el fútbol es de altos y bajos, y da muchas vueltas (…) Si o si vamos a pelear el titulo, como sea”, apuntó el volante itálico.

En ese sentido, Joaquín Montecinos apuntó a la labor de conjunto como clave, sobre todo en cuanto al bloque defensivo: no les han anotado goles en la mitad de los partidos del campeonato.

“El trabajo en equipo ha sido la palabra fundamental para nosotros. Necesitamos estar todos en la misma sintonía para que el equipo resulte. Todos nos ponemos el overol para defender, no es solo labor de la defensa. Cuando resultan las cosas, uno tiene más ánimo y las cosas resultan mejor”, aseguró el jugador de 25 años.

Joaquín Montecinos ya suma 5 goles y ha jugado todos los partidos del Torneo Nacional 2021. Rendimiento y regularidad que lo ilusiona en tener una chance en la Roja.

“Si sigo así como equipo y en lo individual, sé que llegará una oportunidad en la selección. Me siento 100% preparado y aprovecharla al máximo, no sólo en una nómina, sino quedarme y ser un aporte”, confesó.

Joaquín Montecinos y su labor para llegar a ser referente del Audax Italiano

Las vueltas en el fútbol fueron largas para el hijo del ex delantero Cristián Montecinos, quien comentó en Los Tenores las particularidades que marcaron su crecimiento en el fútbol formativo.

“En mi primer año de cadetes, en la sub 15, vino la selección y no me dejaron porque era débil y no estaba preparado físicamente. Ahí me metí a la selección de halterofilia, como externo, y ahí mejoré mucho físicamente. Era chico, pero era el que más saltaba. Luego trabajé velocidad. Con todo eso empecé a marcar diferencias y me empecé a sentir más fuerte”, contó entre risas quien tenía la opción de estudiar cocina si no se le daba un futuro en el fútbol profesional.

Hoy, en su rol de referente del Audax Italiano, profundizó en el puesto que el club debería reforzar en el mercado de pases. “Sí o sí va a llegar un 9, está casi listo. También va a pedir otro delantero más, no sé si otro volante. Palacios ha entrado bien y ganó confianza para jugar mejor, se ha ido aceitando. Que le venga competencia será otra presión y que los dos hagan lo mejor para seguir ganando”, sentenció el atacante.

De hecho, según información de ADN Deportes, el argentino Federico Rafael González, de 34 años y llega proveniente de Estudiantes de La Plata para sumarse al cuadro de La Florida.