Se viene el debut: Mauricio Pochettino confirmó que Lionel Messi será convocado en el PSG para el duelo ante el Reims

Uno de los fichajes más importantes en el mercador de pases veraniego en el Viejo Continente podría por fin ver la cancha. Lionel Messi será convocado por Mauricio Pochettino en el PSG para el duelo ante el Reims de la jornada 4 de la Ligue 1.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino comentó la situación general de sus jugadores, especialmente de los sudamericanos “es importante entender que algunos jugadores llegaron tarde por Copa América o Euro. Y no tuvieron una adecuada pretemporada”, esgrimió.

“El grupo de jugadores que arrancó la pretemporada merece jugar. Es importante ir paso a paso. Cuando todos los jugadores estén al mismo nivel, pondremos el mejor once. Tenemos que tratara de ser competitivos”, complementó el adiestrador del cuadro francés.

Una de las grandes expectativas por parte de los hinchas es poder ver de una vez por todas al tridente Messi, Neymar, Mbappé, algo que Mauricio Pochettino comentó “tenemos que analizar la lista. Hemos entrenado bien. Seguramente estarán dentro de los convocados. Veremos si estarán dentro de la partida de los once elegidos para mañana”, dijo.

“¿Messi de arranque? Tenemos que analizar si estará o no. Lo dije en la primera pregunta. No he dicho que va a estar de arranque y la duda es normal”, agregó el entrenador.

En los últimos días, el joven delantero francés Kylian Mbappé ha estado en la portada de la mayoría de los medios del Viejo Continente, esto por su posible inminente fichaje en el Real Madrid.

En ello, Mauricio Pochettino sostuvo que “Mbappé está trabajando muy bien, como de costumbre para el partido de mañana. Nuestro director deportivo y presidente dejaron claro la postura del club en esta situación. ¿Si me ha dicho que le gustaría irse de PSG? No“, aseguró.

Lo cierto es que la prensa española aseguró que el campeón del mundo tiene todo prácticamente acordado con el cuadro español, por lo que la próxima semana sería definitiva para fichar o no en la “casa blanca”.