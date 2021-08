Simone Inzaghi tras el gran momento del Inter: “Todavía falta Alexis Sánchez”

El estratego del Inter de Milán, Simone Inzagui, valoró el triunfo de su escuadra por 3-1 sobre el Hellas Verona por la Serie A de Italia.

“Estuvieron bien (los delanteros), hoy no fue fácil contra la defensa del Hellas. Lautaro regresó de Argentina e hizo cuatro entrenamientos antes de tener un pequeño problema, no creí que aguantara tanto. Edin hizo el gol, no lo olvidemos. También falta Sánchez, que es un jugador importante y está a la altura de los otros tres“, dijo el ex estratega de Lazio en conferencia de prensa.

Tras ello, tuvo grandes palabras para el argentino Joaquín Correa, autor de un doblete durante este viernes.

“Estoy feliz por Tucu porque en mi opinión es un jugador que aún no ha dado lo mejor de sí. Lo tiene todo, tiene técnica, velocidad, tiro, potencia. Estoy feliz y es justo que disfrute este doblete en su debut. Es un jugador importante que nos da mucha satisfacción“, lanzó.

Finalmente le consultaron por el nivel exhibido por Arturo Vidal, indicando que “Vidal ha entrado muy bien hoy al partido“.