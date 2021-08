Joaquín Larrivey dio a conocer la fecha clave para su futuro en la U: “Se define la primera semana de septiembre”

Joaquín Larrivey brilla con luz propia en la Universidad de Chile. El delantero terminó la primera rueda como goleador del equipo con 14 tantos, aunque estos han sido innecesarios para que la dirigencia de la U le haya renovado el contrato.

Precisamente, el ariete azul volvió a hablar de la extensión de su vínculo con los laicos, hecho que aún no hay claridad que se concrete.

“Cada uno tiene la decisión. En mi balanza pesa mucho más el hecho de venir 10 años jugando ininterrumpidamente, con 15 goles por año en promedio, no me perdí entrenamientos ni partidos. El año pasado hice 19 goles y di siete asistencias. Y este año vengo con una capacidad goleadora, sumando y aportando. Todo eso pesa. Después las determinaciones las toma el club. Si no quieren contar conmigo, está todo bien y buscaré en otro lado”, comenzó diciendo en conversación con TNT Sports.

Tras ello, sorprendió al anunciar una fecha clave donde sabrá si sigue o no en el elenco universitario. “Hablé con el presidente para poner un cierto límite de tiempo para a partir de esa fecha, escuchar algunas propuestas. No pusimos una fecha exacta, pero dijimos la primera semana de septiembre”, sostuvo Larrivey, después de la conversación que tuvo con Cristian Aubert, timonel de Azul Azul.

Finalmente, el delantero cerró diciendo: “Le dije a mi representante que no me mostrara ninguna oferta hasta no escuchar a la U. La prioridad la tiene la U, para mí y mi familia. Pero a partir de cierto tiempo, tengo que empezar a velar por mis intereses y los de mi familia”.