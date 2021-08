Árbitro se arrodillo y pidió disculpas luego de cometer grosero error contra un equipo en Europa

Un hecho inusual ocurrió en Dinamarca durante el partido entre el FC Fredericia y el Vendsyssel FF de la NordicBet Lig, segunda división de aquel país.

El árbitro de aquel cotejo, Nills Heer, se equivocó rotundamente en una jugada al no aplicar la ley de la ventaja en una situación clara de gol y cobró una falta defensiva. De inmediato el equipo afectado se fue a reclamarle encima.

Sin embargo, nadi se esperaba la reacción que tuvo el colegiado, quien se tomó la cabeza y luego se arrodilló para pedir disculpas, hecho que terminó sensibilizando a los jugadores afectados, a tal punto, que lo consolaron por su equivocación.

Luego que el hecho se volviera real, los comentarios en Twitter fueron de aprobación hacia el juez.

“Me encantó su reacción, muy humano, no como los árbitros robóticos que se ven siempre”, lanzaron.

Huge respect to this Danish referee for not even trying to disguise the fact he fucked up big time not playing advantage here pic.twitter.com/IrDMLebn0n

— FootballJOE (@FootballJOE) August 23, 2021