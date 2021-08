Felipe Mora sigue encendido en la MLS y volvió a convertir un gol para el Portland Timbers

Felipe Mora sigue siendo determinante en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Portland Timbers, y es que el delantero nacional volvió a marcar un gol en la noche del miércoles en el duelo contra Sporting Kansas City.

En el minuto 17 del primer tiempo, el chileno recibió un centro desde la izquierda por parte de Marvin Loría y le ganó a los centrales rivales en el aire para conectar el balón con un cabezazo que venció al portero Timothy Melia.

Aquel tanto del exatacante de Universidad de Chile pudo haber sido el único gol del partido, sin embargo, en la agonía del encuentro, Dániel Sallói (90+1′) apareció para anotar el empate 1-1 definitivo entre el local Sporting Kansas City y la visita Portland Timbers.

Pese a la amarga igualdad que consiguió el equipo del chileno, el ariete de La Roja está viviendo una gran temporada en Estados Unidos en cuanto a goles y partidos disputados.

En esta actual edición de la MLS, Felipe Mora acumula con Portland Timbers siete goles y dos asistencias en 15 encuentros jugados, de los cuales ha sido titular en 10.

Sumando todas las competiciones en las que ha participado el delantero nacional con su escuadra esta temporada, son nueve tantos en total los que ha convertido.

De esta manera, el exartillero de Audax Italiano se alza como uno de los atacantes criollos más efectivos este año en el extranjero, pese a que en la Selección chilena no ha podido completar tantos minutos, esta vez, con Martín Lasarte como entrenador.

Lots to look back on after tonight's 1-1 draw against SKC. #RCTID pic.twitter.com/laW8K9XEF0

— Portland Timbers (@TimbersFC) August 19, 2021