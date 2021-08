Compañero de lujo para Mauricio Isla: Flamengo llegó a un acuerdo con Manchester United para fichar a Andreas Pereira

El Flamengo de Mauricio Isla sigue a buen pie compitiendo en el Brasileirao y en la Copa Libertadores, sin embargo, el “Mengao” quiere ir por más y para aquello golpeó el marcado de pases para incorporar como flamante refuerzo al brasileño Andreas Pereira, jugador proveniente del Manchester United.

Según lo confirmó el destacado periodista italiano y especialista en el mercado, Fabrizio Romano, el elenco brasilero llegó a un acuerdo con los “Diablos Rojos” para concretar el arribo del volante a Río de Janeiro.

El mediocampista de 25 años llegará al equipo donde milita Mauricio Isla en calidad de préstamo hasta junio de 2022.

El “Fla” sumará a sus filas al volante brasileño que lleva siete temporadas jugando en el fútbol europeo. Debutó profesionalmente en la Premier League con la camiseta del Manchester United durante la temporada 2014-2015.

Además, el mediocampista defendió los colores del Granada (2016-2017) y el Valencia (2017-2018) en España, también de la Lazio (2020-2021) en Italia, club en donde actuó en la temporada pasada.

De esta manera, Andreas Pereira vivirá su primera experiencia en Sudamérica con Flamengo y jugará en el país que destaca como su nacionalidad.

Andreas Pereira deal is done and completed, here-we-go confirmed! Flamengo will sign Andreas from Manchester United on loan until June 2022 and pay part of his salary. 🔴🇧🇷 #MUFC

Flamengo are also closing on Kenedy deal with Chelsea. The agreement is at final stages. 🔵 #CFC https://t.co/oyPkoWR54J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021