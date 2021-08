Marcelo Cañete se llevó gran parte de las críticas de los hinchas de la U en redes sociales tras la derrota ante Cobresal

Perdieron la paciencia completamente. Universidad de Chile cortó una racha positiva de seis encuentros sin perder este domingo luego de que Cobresal los sorprendiera en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En ello, las críticas de los hinchas universitarios volvieron a las redes sociales y, una vez más, el centro de ellas fue Marcelo Cañete.

El volante argentino de los azules colmó la paciencia de la mayoría de fanáticos azules que no le perdonaron el discreto encuentro que jugó ante sus excompañeros “mineros”.

Por ello es que Marcelo Cañete se transformó en tendencia durante largos minutos en Twitter, principalmente por las críticas de los fanáticos del cuadro laico, que tuvieron que masticar una derrota inesperada ante Cobresal.

Pese a las críticas en redes sociales, los número del argentino en DataFactory no son del todo malos. El volante tuvo una efectividad de pases del 82% gracias a sus 27 pases correctos, versus los 6 incorrectos que mostró en El Teniente.

Sin embargo, los fanáticos universitarios no le perdonan “el no ser ni la mitad de lo que nos daba (Walter) Montillo“, haciendo la comparación con el retirado volante trasandino que dejó la U en la temporada pasada.

Cañete no está perdiendo tantas pelotas y sus controles están siendo mejor que antes al menos en este 1T.

EL GRAN PROBLEMA? Es que no está haciendo algo que es por lo que se le trajo, que es dar el ultimo pase. Y si Cañete no da eso me parece que es intrascendente.

— Bastián Alonso (@Dribastian1) August 15, 2021