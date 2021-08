Tomás Alarcón y su debut en la Liga Española: “Me sentí bastante cómodo”

El volante nacional Tomás Alarcón habló en conferencia de prensa tras su debut en la Liga Española para el empate del Cádiz ante el Levante.

“Me sentí bastante cómodo. El cuerpo técnico y mis compañeros me han hecho sentir cómodos. Se lo agradezco a ellos. Me he sentido bien, eso es lo que quiero transmitir, lo mejor de mí para que el equipo consiga buenos resultados“, aseguró el futbolista de 22 años.

Ya le había tocado jugar algunos amistosos, como la Copa Ramón de Carranza, pero valoró otro tipo de sensaciones ahora ya en un partido oficial.

“Había sido muy lindo el otro día al ganar el trofeo, pero es distinto cuando hay puntos de por medio. Estaba aquí mi familia y eso le ha dado un toque más lindo al empate. Ha sido muy bonito celebrar el punto con la gente“, explicó Tomás Alarcón.

Las comparaciones de Tomás Alarcón tras su debut en la Liga Española

El volante de la selección chilena llegó tras 5 años en el club que lo formó, O’Higgins de Rancagua.

Por lo mismo, Tomás Alarcón expresó las diferencias en el estilo de juego del torneo chileno con el hispano.

“Los controles y los perfiles son lo que más me llama la atención. Son muy buenos. Eso hace que el juego fluya más rápido y la velocidad de la pelota sea mayor. Creo que es la mayor diferencia que he notado”, explicó el rancagüino.

Ahora, junto a su compañeros del Cádiz deberá enfocarse en su siguiente desafío en la Liga Española: enfrentar el próximo viernes al Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.