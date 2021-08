Juan Tagle se la jugará con Gustavo Poyet hasta el final: “El apoyo para él está siempre”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, habló este martes sobre el presente de Universidad Católica, la posible llegada de Gary Medel y la continuidad de Gustavo Poyet al mando del equipo.

Al respecto, comenzó diciendo que “Estamos en un torneo complicado y fue un primer semestre intenso. Se han cumplido objetivos y estamos tranquilos, en Cruzados las cosas las tomamos de manera racional y entendemos que los hinchas pueden tener cuestionamientos, es la gracias del fútbol”.

En esa línea, añadió que “obviamente, después de algunas derrotas hay preocupación y conversaciones, pero dentro de lo normal. Estamos confiados en el trabajo que está haciendo Gustavo y tenemos fe en este plantel, que sigue siendo muy competitivo, tengo seguridad que van a agarrar consistencia”, agregó.

Tras ello, tuvo palabras sobre la eventual contratación de Gary Medel. “Hay una posibilidad de tener refuerzos, pero no está definido. Hay conversaciones, estamos contentos con el plantel que tenemos y el cuerpo técnico así lo entiende. Si existe una posibilidad de alguien que venga a pelear el puesto y esté dentro de nuestro alcance, lo analizaremos”.

“Ahora, con Gary (Medel) siempre hay conversación. Yo me he contactado con él y su representante, y la intención que tiene es de seguir en Europa, pero él sabe que si quiere venir no habrá ninguna traba de nuestra parte“, se explayó sobre el “Pitbul”

Finalmente, el presidente de la UC tuvo palabras sobre la continuidad de Poyet. “El apoyo está siempre para el técnico, ha sido así en Católica los últimos años. En más de una etapa los hinchas han pedido salidas, pero la manera que tenemos de trabajar es no cuestionar la continuidad del DT por uno o dos partidos. No necesitamos estar expresando el apoyo porque hay una comunicación constante”, cerró.