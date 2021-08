Padre de Thiago Vecino sueña con que su hijo llegue a Colo Colo: “Es uno de los grandes de América”

Colo Colo se encuentra buscando un delantero con urgencia tras la partido de Martín Rodríguez a Turquía. Además del boliviano Marcelo Moreno Martins, otro nombre que estaría cerca de llegar es Thiago Vecino, delantero que milita en Nacional de Uruguay.

Justamente el padre del jugador charrúa, Servando Vecino, se mostró sumamente entusiasmado con que su retoño fiche por el Cacique.

“Es muy importante que suene el nombre de él ahí. Colo Colo es uno de los grandes de América, entonces cómo no voy a estar orgulloso”, comentó Vecino padre a través de una entrevista con Redgol.

En esa línea, añadió que “todavía no hay una ninguna decisión de que él salga todavía. No sé en qué situación está pero todavía no hemos tenido una respuesta de Nacional, todo son rumores, pero no hay nada confirmado. A él se le termina el contrato ahora el 31 de diciembre en Nacional”.

A su vez, el agente del jugador, Sebastián Taborda, sostuvo al medio que “por ahora no se comunicó nadie conmigo. El chico está en el mercado porque queremos que juegue, se está dando un fenómeno en Nacional que no es habitual que hay un Bergessio de 35 años que está haciendo 25 goles por campeonato y Vecino, un chico joven de excelente condiciones, está siendo tapado. Estamos buscando alternativas y lógicamente puede ser un equipo que nos interese pero hasta ahora no tenemos contacto”.